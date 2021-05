Benfica repudia ataque de elementos dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde

O Benfica reagiu em comunicado aos incidentes ocorridos esta segunda-feira junto ao Estádio de Alvalade, com um ataque por parte de elementos dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde. Na sua nota, o emblema da Luz "reafirma o seu total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência" e deixa claro que "tais acontecimentos devem ser devidamente punidos pelas autoridades competentes".





"Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta tarde, envolvendo adeptos do Benfica e do Sporting, a direção do Sport Lisboa e Benfica reafirma o seu total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência.Sejam provocados por adeptos do Benfica ou de qualquer outro clube, não deixam de ser isso mesmo, atos de violência, nos quais não nos revemos e que prejudicam a imagem do futebol português e do desporto nacional.Deixamos igualmente claro que tais acontecimentos devem ser devidamente punidos pelas autoridades competentes e não podem ser imputados a quem se pauta por uma postura sã e correta na sua atividade desportiva."