Benfica repudia declarações do diretor do seu jornal e dá tolerância zero na BTV

A direção do Benfica, assim como a direção de comunicação do clube, repudiaram veementemente os comentários feitos por José Nuno Martins relativamente a Jorge Andrade , apelidado de "besta negra" num comentário feito na BTV. Ainda assim, as águias congratulam-se com o pedido de desculpas feito pelo diretor do jornal do Benfica horas depois.sabe que, entretanto, já foram dadas indicações à BTV para que haja tolerância zero para todos os casos em que sejam proferidas opiniões como a que foi manifestada hoje por José Nuno Martins mas também para intervenções como a de Valdemar Duarte, que num comentário na televisão do clube apelidou de "corja" e "bandidos" os jogadores do FC Porto.