Benfica repudia “tom insultuoso e ameaçador” de Fernando Madureira para com Bernardo Silva

O Benfica considera "inqualificável" as mensagens de Fernando Madureira para com Bernardo Silva, após a publicação do avançado do Manchester City no Instagram.





"Inqualificável o tom insultuoso e ameaçador do líder da claque portista Super Dragões em resposta a um comentário do nosso ex-jogador Bernardo Silva. Este comportamento, sempre a roçar a delinquência, é aceite com uma passividade chocante e indigna pelas autoridades e os media. Fica um forte abraço solidário dos benfiquistas e, estamos certos, de todos os desportistas ao Bernardo Silva", lê-se na publicação "News Benfica".Depois do triunfo dos citizens frente ao FC Porto, Bernardo Silva congratulou-se nas redes sociais com a mensagem: "Esta soube mesmo bem".Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, respondeu ao extremo, confesso adepto do Benfica com várias mensagens ameaçadoras. "Vens ao Dragão em Dezembro", escreveu, depois de dirigir alguns insultos ao internacional português, de 26 anos.