Benfica rescinde com Zivkovic

O Benfica anunciou ter chegado a acordo com Andrija Zivkovic para a rescisão de contrato do extremo. O sérvio há muito que não entrava nas contas e representava um pesado 'fardo' salarial do qual a SAD se pretendia 'livrar'.





Chegado à Luz em 2016 como uma das grandes promessas do futebol europeu, Zivkovic, de 24 anos, nunca se afirmou verdadeiramente no clube. Na época passada, por exemplo, disputou apenas quatro jogos.Ao serviço dos encarnados, conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o jogador Andrija Zivkovic com vista à rescisão do seu contrato. O avançado sérvio de 24 anos, recorde-se, chegou à Luz no verão de 2016 – após terminar contrato com o Partizan – onde, em quatro temporadas, conquistou dois Campeonatos Nacionais e uma Taça de Portugal.