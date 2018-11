Benfica respira melhor do que os rivais

Um estudo realizado pelo Observatório do Futebol da Universidade Europeia sobre a estratégia financeira das sociedades anónimas desportivas de Benfica, Sporting e FC Porto, com base nos Relatórios e Contas enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), revela que apenas as águias resistiram à falência técnica nas últimas três épocas. Ou seja, o valor do passivo esteve sempre abaixo do ativo.

Em 2017/18, por exemplo, a SAD portista registava um passivo de 464 milhões de euros e um ativo de 426 milhões, enquanto a SAD leonina somava 283 milhões de euros de passivo e 269 milhões de ativo. Recentemente, o Sporting recebeu 2,3 milhões com a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o que ajudou a SAD a sair da falência técnica. Quanto ao Benfica, conseguiu diminuir o endividamento em 2017/18. O passivo, que era de 438 milhões de euros, passou para os 398 milhões.

Outra conclusão do estudo dirigido por Luís Vilar, vice-diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Europeia, mostra que a SAD encarnada é a única cuja ‘saúde financeira’ não está dependente da compra ou venda de futebolistas. Isto decorre do facto de todos os outros rendimentos, sem incluir transações de jogadores, terem tido um valor total de 122 milhões de euros, superior aos das SAD de Sporting (92) e FC Porto (107).