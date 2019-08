Benfica responde a J. Marques por causa da ficha de jogo: «Deturpa e mente por ignorância e má-fé»

O Benfica acusou Francisco J. Marques de "ignorância e má-fé" quando acusou os encarnados de não terem colocado, de forma propositada, o nome de Pinto da Costa na ficha de jogo do clássico. Fonte oficial dos encarnados garantiu aque esse trabalho é feito, inclusivamente, por um membro dos portistas."Por ignorância e má-fé, o diretor de comunicação do FC Porto deturpa e mente. Quem preenche a ficha técnica e envia para a plataforma e-Liga é o secretário técnico do FC Porto, não o Benfica. Aliás, o Benfica não tem qualquer interferência no preenchimento dos dados dos outros clubes e, neste caso, do FCP. O secretário do FC Porto informou os delegados da Liga que não iria colocar o nome do presidente do FC Porto visto que o mesmo está castigado", vincaram os encarnados.Recorde-se que J. Marques, através do Twitter, apontou o dedo, em particular, aos "máximos dirigentes" das águias e lembrou episódios anteriores em clássicos.