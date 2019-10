Benfica responde ao FC Porto: «Mas ainda pensam que enganam alguém?»

O Benfica já respondeu a Pinto da Costa, que na habitual ‘Página do Presidente’ na revista Dragões, disse que o FC Porto se mantém "indiferente às pressões daqueles que já se vão mexendo para tentar ganhar fora de campo". As águias enumeram algumas situações e além do presidente dos dragões citam também um caso envolvendo o diretor de futebol.





"Da nossa parte, constatamos factos e erros de arbitragem e VAR reconhecidos pelos mais diversos analistas de forma pública e transparente. Ameaças e chantagens houve, sim, por parte do presidente do FC Porto para o árbitro Rui Costa, ao avisá-lo de que iria "tratar da tua saúde e do teu irmão", ou do diretor do futebol desse mesmo clube para Tiago Antunes: "A tua carreira vai ser curta". Tudo longe dos holofotes, tal como a invasão do centro de árbitros da Maia ou as conhecidas ameaças, a árbitros e suas famílias, do líder da sua claque. Mas ainda pensam que enganam alguém?", pode ler-se na "News Benfica" desta quarta-feira.