O Benfica não deixou passar em branco o comentário do FC Porto na newletter Dragões Diário sobre os incidentes com tochas no final do jogo com o Portimonense (derrota por 2-0). "Uma mentira repetida muitas vezes pode tornar-se verdade. É nesta ideia que acreditam todos os que, desde ontem à noite, vêm fazendo relatos de um "fogo posto" nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão. Tratou-se do lamentável acendimento de duas tochas, rapidamente apagadas e sem quaisquer danos, tal como consta oficialmente no relatório do delegado ao jogo. Os pirómanos, no entanto, vêem sempre mais qualquer coisa", pode ler-se na News Benfica.