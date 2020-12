Benfica responde ao presidente do Santos: «Falta de respeito é discutir e negociar na praça pública»

As declarações do novo presidente do Santos, feitas na última noite, a arrasar as propostas do Benfica por Lucas Veríssimo causaram estupefacção no clube encarnado. Fonte das águias lamenta que o clube brasileiro não se importe de colocar a imagem do futebolista e diz que em todo o processo negocial respeitou as "normais relações entre clubes".





"O Benfica apresentou a sua proposta para aquisição de Lucas Veríssimo de forma correta, nos locais próprios e no respeito pelas normais relações entre clubes. Mau sinal é um Presidente acabado de chegar vir para a praça pública discutir e negociar. Isso sim é uma falta de respeito para a imagem e credibilidade do próprio clube e mais grave do próprio jogador", refere ao nosso jornal a fonte em causa.Andrés Rueda considerou que as propostas das águias representaram um "insulto". "Eu fazer uma oferta por um jogador e dizer que pago em cinco ou seis anos... isso é querer aproveitar-se de uma situação que infelizmente o clube expôs para o mundo, estavávamos com um pires na mão [a pedir esmola]. Não vamos fazer isso. Roupa suja lava-se em casa. A situação financeira é interna, é dos sócios, não para o mundo. Caso contrário entras sempre em desvantagem", referiu.