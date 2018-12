Benfica teve reunião com o Conselho de Arbitragem

O Benfica foi recebido na última segunda-feira à tarde pelo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, num encontro que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No seguimento da exposição que haviam feito junto da FPF e também da Liga, os encarnados apresentaram ao dito responsável da arbitragem um conjunto do que consideram ser 14 erros em vários jogos - a lista inicial, enviada no último dia 7, foi alargada e, para além de vários lances de encontros do FC Porto, inclui também alegados erros em partidas do emblema da Luz - e garantem que Fontelas Gomes assumiu estas falhas no decorrer da reunião.

Uma versão desmentida por fonte oficial do CA, que garantiu não houve qualquer resposta e que a mesma será dada por escrito.