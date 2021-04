Benfica revela boletim clínico com duas novas entradas

O Benfica revelou esta segunda-feira o boletim clínico do plantel principal que regista duas novas entradas. Gabriel e Nuno Tavares estão lesionados e não poderão ser hoje opção diante do Marítimo, em jogo da 25ª jornada do campeonato português.





O médio brasileiro está a contas com um traumatismo na perna esquerda. Já o lateral português tem uma entorse no tornozelo esquerdo.André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito) e Andreas Samaris (pós-operatório de uma tendinopatia cálcica do Aquiles à direita) são os outros lesionados já conhecidos.