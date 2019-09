Benfica revela lesão de Florentino

Uma saída e uma entrada no boletim clínico do Benfica: são estes os lesionados

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Florentino contraiu uma lesão no menisco interno do joelho direito no decorrer do jogo com o Sp. Braga.Além do médio, há outros cinco futebolistas fora das contas de Bruno Lage por impedimento físico.desinserção do tendão médio adutor, à esquerda;lesão muscular na região anterior da coxa direita;fratura na base do quinto metatarso do pé direito;entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo;lesão muscular na região posterior da coxa esquerda;lesão no menisco interno do joelho direito.