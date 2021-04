Benfica revela lesão de Tiago Araújo

O Benfica revelou esta segunda-feira que Tiago Araújo sofreu "uma fratura do quinto metatarso do pé direito, tendo sido hoje submetido a intervenção cirúrgica, no Hospital da Luz".





"A cirurgia e o pós-operatório imediato decorreram sem complicações. O jogador deverá ter alta hospitalar durante esta terça-feira, iniciando o seu processo de recuperação", pode ler-se no comunicado das águias.O lateral/extremo-esquerdo formado no Seixal, de 20 anos, estreou-se esta temporada ao serviço da principal equipa dos encarnados, diante do Paredes. Em 2020/21, soma um total de 24 jogos oficiais e dois golos.Em novembro último, Araújo renovou o vínculo com o Benfica até junho de 2025.