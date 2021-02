Benfica revela lista de inscritos na UEFA com a inclusão do 'encostado' Ronaldo Camará

O Benfica revelou esta quarta-feira a lista de inscritos enviada à UEFA para a fase a eliminar da Liga Europa que terá, desde logo, o confronto com o Arsenal agendado para quinta-feira, dia 18, em Roma, a contar para a 1ª mão dos 16 avos-de-final.





Tal comojá havia noticiado anteriormente, Samaris mantém-se fora dos eleitos ao passo que Branimir Kalaica e Lucas Veríssimo entram na lista que já não conta com os recém-saídos Ferro e Todibo.Na lista B, há uma surpresa. Ronaldo Camará, que tem contrato com as águias até junho de 2022 e pelo facto de ainda não ter renovado foi 'encostado' , também surge entra as possíveis opções de Jorge Jesus. Já o brasileiro Morato, inelegível pela lista B, fica de fora dos eleitos do técnico dos encarnados.Jovens que integram o plantel principal como João Ferreira, Tiago Araújo ou Gonçalo Ramos podem também ser lançados na prova europeia.Mile Svilar, Samuel Soares*, Kokubo*, Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Jardel, André Almeida, Pedro Ganchas*, Frimpong*, Filipe Cruz*, Nuno Tavares, Tomás Araújo*, Kalaica, João Ferreira* e Pedro Álvaro*;Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Weigl, Pedrinho, David Tavares*, Taarabt, Paulo Bernardo*, Ronaldo Camará*, Rafael Brito*, Vukotic*, Cervi, Rafa, Tiago Araújo* e Umaro Embaló*;Darwin, Waldschmidt, Gonçalo Ramos*, Seferovic e Henrique Araújo*.* Pela lista B