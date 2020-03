Benfica revela milhões pagos por Chiquinho e Morato

Para lá de ter revelado os históricos resultados do primeiro semestre, a SAD do Benfica deu ainda conta de forma oficial os valores envolvidos nas recentes operações de mercado, tanto de compras como vendas de jogadores.





No que a aquisições diz respeito, o clube da Luz adianta ter pago 7,5 milhões de euros por 85% do passe do defesa central Morato, numa verba que "engloba a aquisição dos referidos direitos e os encargos com serviços de intermediação". Para além do brasileiro, o relatório fala ainda da aquisição da totalidade do passe de Chiquinho por uma verba global de 5,25 milhões de euros (as águias tinham 50%). Por outro lado, a mesma nota confirma igualmente as verbas adiantadas oportunamente em relação às aquisições de Raúl de Tomás e Carlos Vinícius, por 20 e 17 milhões, respetivamente.Já em relação às vendas, para lá da de João Félix, o Benfica comunica ter vendido André Carrillo por 8,3 milhões de euros, Salvio ao Boca Juniors por 6,8 milhões de euros e Lisandro López, também ao Boca, por 3 milhões. No total o clube da Luz recebeu em vendas destes três jogadores um total de 18,1 milhões de euros.