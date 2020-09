Benfica revela política para os Red Pass esta temporada

O Benfica revelou aquela que será a sua política para os Red Pass esta temporada, salientando que, enquanto não for permitido público nos jogos, não irá colocar à venda quaisquer destes bilhetes. Ao mesmo tempo, as águias sublinham que quem detêm lugares anuais terá direito de preferência quando as restrições forem levantadas.





O Benfica acrescenta ainda que "se existir um período transitório de acesso reduzido de público ao Estádio, o mesmo será feito exclusivamente através da aquisição de bilhete, podendo vir a ser implementados mecanismos específicos que privilegiem a compra por parte dos atuais detentores de RED PASS."Apesar das recentes notícias que dão conta de um atraso significativo nesse regresso desejado, o Sport Lisboa e Benfica estudou os vários cenários que se perspetivam e definiu soluções para cada um deles, sempre com a premissa do respeito pelas determinações da Direção-Geral da Saúde e da salvaguarda dos superiores interesses dos seus associados.Nesse sentido, o Sport Lisboa e Benfica decidiu:- Não colocar à venda qualquer RED PASS enquanto existirem restrições ao nível das assistências.- Manter os habituais direitos de preferência na aquisição dos lugares anuais detidos atualmente pelos associados, quando as referidas limitações de acesso forem levantadas.Se existir um período transitório de acesso reduzido de público ao Estádio, o mesmo será feito exclusivamente através da aquisição de bilhete, podendo vir a ser implementados mecanismos específicos que privilegiem a compra por parte dos atuais detentores de RED PASS.Entretanto, os sócios detentores de RED PASS manterão os seus direitos de acesso gratuito à visita ao Estádio e Museu Benfica Cosme Damião.O SL Benfica encontra-se a acompanhar de perto os desenvolvimentos neste âmbito e continuará a informar os seus associados, sempre que houver dados relevantes.