Continuar a ler

Contudo, as águias não se ficaram por aqui, pois há ainda "4 exposições/requerimentos dirigidos à Procuradora-Geral da República e diversos procedimentos judiciais e extrajudiciais". Entre estes, há:



- 1 Procedimento Cautelar Cível;

- 15 Interpelações por e-mail;

- 4 Notificações judiciais avulsas;

- Notificação extrajudicial a todas as pessoas singulares e entidades que procederam à descarga de dados obtidos através de furto e violação da correspondência privada.



O clube da Luz também já avançou com uma "exposição a todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público", além das três "queixas dirigidas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e uma à exposição dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados", num total de 5 queixas e exposições a diversidades entidades. Contudo, as águias não se ficaram por aqui, pois há aindadirigidos à Procuradora-Geral da República e diversos procedimentos judiciais e extrajudiciais". Entre estes, há:- 1 Procedimento Cautelar Cível;- 15 Interpelações por e-mail;- 4 Notificações judiciais avulsas;- Notificação extrajudicial a todas as pessoas singulares e entidades que procederam à descarga de dados obtidos através de furto e violação da correspondência privada.O clube da Luz também já avançou com uma "exposição a todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público", além das três "queixas dirigidas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e uma à exposição dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados", num total dea diversidades entidades.

O Benfica emitiu um comunicado para referir quais foram as iniciativas que tomou desde "o início do processo de divulgação e manipulação ilícitas da sua informação privada e confidencial". Entre as, estão várias junto da Justiça, mas não só, pois as águias também já solicitaram uma atuação à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e à Comissão Nacional de Proteção de Dados.Assim, entre as, estas dividem-se numa por por acesso ilegítimo contra pessoas incertas; duas por violação e divulgação de correspondência privada; oito por ofensa a pessoa coletiva e ainda outra por violação do segredo de justiça contra pessoas incertas, pode ler-se na nota que explica que estas medidas foram tomadas para salvaguardar o "bom nome do clube".

Autor: Valter Marques