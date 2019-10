Benfica revela que Rafa sofreu a mesma lesão de Chiquinho

O Benfica revelou, em comunicado, que Rafa sofreu diante do Lyon uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda. Trata-se da mesma lesão de Chiquinho , médio encarnado que se lesionou em agosto e só deverá voltar no início de 2020.O jogador foi uma aposta de Bruno Lage para a partida de quarta-feita, com o Lyon, para a Liga dos Campeões, mas lesionou-se ainda durante a primeira parte, acabando por ser substituído aos 20 minutos.Rafa fez um esgar de dor, agarrando-se logo ao adutor esquerdo após uma falta cometida sobre Aouar. E enquanto esperava pela equipa médica, ainda viu o árbitro Ivan Kruzliak cair-lhe em cima... Tentou regressar ao jogo, mas acabou por ter de sair.Recorde-se que o extremo português tinha sofrido uma tendinopatia a 7 de outubro. Ainda foi chamado por Fernando Santos aos trabalhos da Seleção, mas acabou por sair da convocatória.