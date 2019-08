Benfica revela situação clínica de Chiquinho

O Benfica revelou esta segunda-feira a situação clínica de Chiquinho, jogador que se lesionou no clássico frente ao FC Porto no domingo.No boletim clínico, os encarnados revelam que o camisola 19 contraiu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda.Recorde-se que o médio contratado ao Moreirense entrou já na segunda parte para o lugar de Raul de Tomas e acabou por se lesionar sozinho, deixando o Benfica com menos um homem em campo até ao final da partida.