Benfica revela todos os valores envolvidos nas contratações desta temporada

Para lá de comunicar lucros de 8,2 milhões de euros no primeiro semestre da temporada 2020/21, a SAD do Benfica revelou ainda os valores envolvidos nas operações de mercado realizadas nesse período, com a particularidade de haver verbas diferentes daquelas que foram anunciadas numa primeira instância. Por exemplo, Pedrinho foi mais barato em relação ao valor inicialmente anunciado - a verba passa de 18 milhões de euros para 17M€ -, ao contrário de Everton, que custou aos cofres das águias mais 2 milhões de euros - 22M€ em vez dos anunciados 20M€.





: investimento total de 25.020 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito daatualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;: investimento total de 22.005 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade;investimento total de 17.098 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, osencargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração osplanos de pagamento estipulados;: investimento total de 16.017 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o Mecanismo do Fundo de Solidariedade e o efeito daatualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados;investimento total de 15.158 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamentoestipulados.