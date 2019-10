Benfica sai em defesa de Bernardo Silva e diz que processo "é sinal de uma doença dos tempos"

O Benfica saiu esta sexta-feira em defesa de Bernardo Silva que foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa Benjamin Mendy."Bernardo Silva é um jovem que sempre se distinguiu pela sua simplicidade, carácter e boa formação. Por onde passa deixa sempre saudades e consegue o feito de treinadores e colegas que com ele lidam serem unânimes nos elogios à sua natureza alegre e espontânea. No Benfica temos enorme orgulho no Bernardo e basta ver a forma como ele sente e expressa o amor ao clube onde foi formado e é o do seu coração para perceber o tipo de pessoa de quem estamos a falar. Transformar uma simples brincadeira entre dois colegas e dois amigos num tweet com intuitos racistas, e abrir um processo por conduta imprópria, demonstra e é sinal de uma doença dos tempos", pode ler-se na News Benfica.Em causa está um tweet publicado por Bernardo Silva com a imagem em criança de Benjamin Mendy, colega de equipa e amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta "adivinhem quem é?".