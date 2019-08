Benfica segura Gonçalo Ramos até 2024

Gonçalo Ramos, melhor marcador do Europeu de sub-19 disputado este ano, renovou contrato com o Benfica até 30 de junho de 2024, anunciou esta quarta-feira o clube encarnado."Foi um caminho longo, com muito trabalho, muito sucesso e conquistas. Tem sido tudo muito bom e agora é continuar a fazer o meu trabalho", afirmou o jogador, que joga a médio ou avançado, de 18 anos, em declarações à BTV.No Benfica desde 2011/12, clube ao qual chegou proveniente do Olhanense, Gonçalo Ramos, de 18 anos, já alinhou na equipa B encarnada na época passada, tendo sido o melhor marcador do recente Europeu de sub-19, com quatro golos."É um prémio por todo o trabalho que tenho feito ao longo dos anos. É sempre bom começar a época com prestações destas no Europeu", reconheceu o futebolista, que apontou como objetivo "chegar a equipa principal" do emblema das águias.