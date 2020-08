Benfica 'segura' jovem avançado

O Benfica noticiou no seu site que assinou um contrato profissional com Luís Hemir Silva Semedo, jovem avançado de 16 anos, que fez toda a formação no clube da Luz.





O jogador, que vai para a 9.ª época ao serviço dos encarnados, jogou na época passada pelos juvenis A, tendo alinhado em 4 jogos e marcado 6 golos.Em 2019/20 foi campeão distrital pelos juvenis B, marcando 23 golos em 25 jogos.Ao nível da seleção, participou em dois estágios dos sub-16.