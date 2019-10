Benfica segura jovem central da formação

O Benfica informou esta sexta-feira ter segurado Henrique Sá, com um contrato de formação. Aos 14 anos, e já a cumprir a sua 7.ª temporada ao serviço dos encarnados, o jovem defesa central vê o clube da Luz dar-lhe um sinal de confiança.Esta temporada, Henrique Sá é o capitão da equipa de iniciados, que lidera em igualdade pontual com o Sporting, a Serie E do campeonato nacional da categoria.