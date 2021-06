Benfica segura jovem de 14 anos

O Benfica anunciou ter assinado um contrato de formação com Eduardo Nunes Fernandes, jovem de 14 anos que está no clube há três épocas, uma delas vivida no CFT de Braga.





O jogador, que pode atuar a avançado ou extremo, chegou ao Benfica proveniente do V. Guimarães, onde esteve três temporadas. Iniciou-se no futebol em 2014/15, no Trofense.Por ser um futebolista ofensivo, e que joga descaído para as alas, Eduardo Fernandes confessou, em declarações aos canais de comunicação do clube, que se identifica com Rafa, porque "é rápido e muito bom no um para um".