Benfica segura jovem de 17 anos

O Benfica revelou no seu site que assinou contrato profissional com Francisco Domingues, um jovem extremo/lateral esquerdo que está no clube há 9 anos, tendo começado a sua atividade desportiva nas escolas de futebol dos encarnados, no Estádio da Luz.





Francisco foi campeão nacional de iniciados em 2016/17 e já alinhou em 18 jogos no Campeonato Nacional de juniores nesta época, tendo marcado três golos.