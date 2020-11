Benfica segura jovem defesa da formação

João Carvalho da Fonseca, defesa de 14 anos, assinou contrato de formação com o Benfica, anúncio feito esta terça-feira pelos encarnados no site oficial.





Iniciado Sub-15 (2.º ano), João Fonseca ingressou no Centro de Formação e Treino de Aveiro em 2017, tendo integrado o Benfica Campus no ano seguinte. O jovem defesa, que está na quarta época ao serviço das águias, iniciou o seu percurso desportivo no Recreio Desportivo de Águeda, onde esteve durante cinco temporadas e na época 2019/20 participou em 19 jogos pelos Sub-14 (2 golos).