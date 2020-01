Benfica segura jovem defesa holandês

O Benfica renovou contrato com Godfried Frimpong, defesa esquerdo holandês, de 20 anos, que já vai na sua quinta época na Luz. O jogador, internacional sub-21 pela Holanda, assinou um novo vínculo válido até 2024.





"Sinto-me muito bem, é um momento pelo qual esperei. Desde que vim para o Benfica, há cinco anos, que espero esta oportunidade. É bom ter esta confiança do clube. O Benfica ajudou-me a crescer como jogador, a tornar-me mais confiante e darem-me esta oportunidade significa que posso acreditar em mim próprio", disse o jogador, em declarações à BTV.O lateral sagrou-se campeão nacional de juniores em 2017/18, época em que também teve possibilidade de se estrear pela equipa B do Benfica. "Tem sido uma boa experiência, lembro-me do meu primeiro dia, estava assustado. Agora, quando olho para trás e vejo o quanto cresci nestes cinco anos, só posso estar feliz, por estar aqui e por continuar", confessou. "Todos me ajudam. Colegas, equipa técnica, staff, e agora é continuar a trabalhar arduamente e ver o que o futuro me traz. O sonho é, claro, pertencer à Equipa A e jogar no Estádio da Luz. Isso dá-me motivação e ainda mais vontade de trabalhar."