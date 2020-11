Benfica segura jovem extremo da formação

Daniel Rozzuvaylo, extremo de 14 anos que pode atuar nos dois flancos, assinou contrato de formação com o Benfica. Trata-se de um jovem iniciado de 2º ano, que chegou ao clube da Luz na temporada transata, oriundo do V. Guimarães. Rozzuvaylo iniciou o seu percurso no Rio Ave, em 2013/14, tendo saído para o clube minhoto em 2018/19. Na época passada, o futebolista participou em 20 jogos e apontou cinco golos.