Benfica segura jovem lateral esquerdo

O Benfica anunciou o prolongamento do contrato de Rafael Rodrigues, jovem defesa esquerdo de 18 anos que está a cumprir a sua 11.ª época no clube.





"Sinto-me feliz. É uma aposta que o clube está a fazer em mim, mas isso só é possível com o meu trabalho e com a ajuda de toda a equipa, treinadores e staff", disse o jogador à BTV.Luís Castro, treinador dos sub-23 do Benfica, elogiou o defesa. "Ao jogar regularmente com adversários mais velhos e com a ajuda de uma boa capacidade técnica, é capaz de resolver os problemas graças à inteligência, excelente leitura e tomadas de decisão. Está ainda em crescimento físico, o que poderá levar o Rafael para um patamar ainda superior."