Benfica segura jovem médio

O Benfica revelou esta quarta-feira ter assinado contrato profissional com Miguel Pinto, jovem médio de 17 anos que veste as cores do clube da Luz há quatro épocas.





Miguel fez praticamente todo o seu percurso futebolístico no U. Tomar e esteve um ano no Sporting, antes de se mudar para o Seixal.Em 2019/2020 o jogador (que é irmão do também médio Diogo Pinto, atualmente no Ascoli, que fez cinco temporadas no Benfica) atuou em 21 jogos pelos juvenis A e marcou 8 golos no Campeonato Nacional.