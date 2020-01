Benfica segura médio até 2024

O Benfica oficializou esta terça-feira a renovação do contrato de Rafael Brito, médio de 18 anos que esta época se estreou na equipa B. O jogador, que passou por todos os escalões de formação dos encarnados, assinou um novo vínculo válido até 2024.





"Esta renovação de contrato significa muito para mim, é a concretização de mais um objetivo que defini quando ainda era criança. Hoje, com 18 anos, posso dizer que estou mais completo, muito feliz com a renovação e espero continuar a caminhar no Benfica", revelou o jogador aos canais de comunicação do clube.Rafael soma 12 jogos esta temporada pela equipa B. "Tenho-me desenvolvido na equipa B, com os meus colegas, e também na Youth League. A minha expectativa é dar sequência à boa época, fazer o máximo número de jogos possível para me desenvolver enquanto jogador. Onde tiver de jogar, jogo", referiu, partilhando, depois, algumas das suas ambições: "Sonho em estrear-me pela equipa principal e jogar na Liga dos Campeões."O médio soma 25 internacionalizações nas seleções jovens, divididas entre sub-15 (1), sub-16 (6), sub-17 (14) e sub-19 (4). Participou no Europeu de sub-17 em 2019, na República da Irlanda, onde Portugal foi eliminado nos quartos de final pela Itália (1-0).