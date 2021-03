O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Tomás Araújo, sem revelar a duração do novo vínculo do central, de 18 anos. O jovem defesa formado no Seixal está na quinta época de águia ao peito depois de ter chegado proveniente do Palmeiras, emblema da AF Braga, em 2016.





Em declarações ao canal de televisão do clube, Tiago Araújo mostrou-se satisfeito com o percurso. "Tem sido um trajeto brilhante, não só da minha parte, mas também das equipas onde me tenho integrado. O facto de termos conquistado dois campeonatos nacionais [iniciados e juvenis] é um extra e sinto que o meu trabalho está a ser recompensado", vincou.A meta é atingir a equipa principal dos encarnados. "Para estarmos no Benfica temos de ter qualidade e temos de acreditar em nós. Esta renovação é o exemplo de que o Benfica também acredita em nós, é um meio para crescermos e estarmos mais perto da equipa A. Esse é o nosso grande objetivo e isto é só mais um motivo para continuar o meu trabalho", sublinhou o defesa que principiou a formação no Operário Famalicão.Em 2020/21, Tomás Aráujo conta 16 encontros oficiais pela equipa B e um golo apontado. Nos sub-23 das águias alinhou ainda em mais sete jogos.