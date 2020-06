Benfica sem acordo por Robin Koch

Robin Koch tem sido apontado como alvo do Benfica para reforçar a defesa na próxima temporada, mas fonte do clube encarnado garantiu a Record que nesta altura não existe qualquer tipo de acordo ou processo fechado com o jogador do Friburgo, de 23 anos, que termina contrato com o emblema germânico em junho de 2021.





Koch já informou o Friburgo que não pretende renovar o vínculo contratual e deve deixar o clube no próximo mercado de transferências, permitindo um encaixe financeiro ao atual 8.º classificado da Bundesliga.Entretanto, o Benfica colocou uma nota no site oficial. "O Sport Lisboa e Benfica desmente que exista qualquer acordo ou que esteja fechado qualquer processo de negociação com vista à contratação do jogador Robin Koch, do Friburgo, conforme foi noticiado por alguns órgãos de comunicação social", pode ler-se.Notícia atualizada às 15h24.