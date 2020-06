Benfica sem novos casos positivos de Covid-19

O plantel do Benfica não registou novos casos de Covid-19, depois de realizados os testes antes do jogo com o Tondela.





O médio David Tavares é o único caso negativo e encontra-se em isolamento no Benfica Campus, desde 10 de maio, depois da análise e contra-análise darem positivo. O jogador não foi submetido aos testes antes da partida com o Tondela, fazendo o próximo em breve.O Benfica não divulgará lista de convocados, uma vez que todo o plantel está concentrado para a receção ao Tondela. Além dos 24 disponíveis da equipa principal, há oito da B que treinam de prevenção.