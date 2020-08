Benfica à espera de resposta por Cavani: diluição de milhões por contrato mais longo pode ser a solução

O Benfica ainda não atirou a toalha ao chão no que diz respeito a Edinson Cavani, mas este é um alvo muito difícil de garantir.



Os encarnados já colocaram em cima da mesa do jogador os números a que conseguem chegar e também já sabem que o internacional uruguaio, de 33 anos, pede à cabeça um prémio de 12 M€, a adicionar a um salário da mesma ordem. E se o prémio até poderá ser comportável, o teto salarial das águias está muito longe – fixa-se nos 2,5 M€ líquidos por ano –, ainda que a diluição por um contrato mais longo possa ser trunfo.



Certo é que o jogador também ainda não deu qualquer resposta definitiva à águia e prefere esperar para ter todas as cartas em cima da mesa para depois decidir, jogando com aquilo que o mercado lhe ofereça.





Veja como Cavani mantém a forma enquanto não há decisões

