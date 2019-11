Benfica só depende de si para se apurar para os 'oitavos' da Champions

Com o resultado entre Zenit São Petersburgo e Lyon, o Benfica passou a ter em mãos a possibilidade de 'definir' o seu futuro na Liga dos Campeões. De uma forma muito direta, à entrada para o jogo com o Leipzig, as águias dependem apenas de si para se apurarem, não necessitando de qualquer 'ajuda' extra para o conseguir.



Na prática, o primeiro passo para continuar a depender apenas de si passa por vencer na Alemanha por um resultado que anule a derrota sofrida na Luz perante o Leipzig (1-2). Caso o consiga, seja por dois golos de diferença ou por um desde que tenha marcado mais do que dois tentos, a turma encarnada assume automaticamente vantagem no confronto direto com os alemães e deixa de depender de qualquer resultado dos adversários na última jornada.Depois, nessa última ronda, os encarnados têm também de vencer, mas aqui até poderá ser apenas por um golo, já que chegarão aos 9 pontos e ficarão sempre na segunda posição - seja atrás do Leipzig (em caso de vitória ou empate em casa do Lyon) ou do Lyon (em caso de triunfo gaulês).