Benfica sobe quase 2% após ter oficializado venda de João Félix

As ações do Benfica estão a subir 1,94% para os 3,15 euros esta quinta-feira reagindo assim à confirmação da transferência de João Félix para o Atlético Madrid por 126 milhões de euros comunicada ontem aos mercados A cotada sobe assim pela segunda sessão consecutiva, continuando a negociar em máximos de 2010. Ao todo, o Benfica acumula uma valorização anual de 86,39%, a segunda maior da bolsa nacional (apenas superada ligeiramente pela Impresa).Ontem a SAD encarnada oficializou a transferência do avançado para o clube espanhol por 127,2 milhões de euros - a maior transação do futebol nacional e a quarta maior do mundo -, sendo que para já o Benfica "garante o recebimento" de 120 milhões de euros, aos quais tem de abater 12 milhões de euros pagos em comissões aos empresários e agentes desportivos envolvidos na transferência.O Benfica garante assim um encaixe líquido de 108 milhões de euros, depois de descontados os 12 milhões de euros em comissões, 6 milhões de euros de aos custos financeiros para antecipar o recebimento do Atlético de Madrid ("factoring"), mais os 1,2 milhões de euros que serão pagos ao Futebol Clube do Porto. Em comunicado enviado ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , a SAD detalha que o clube espanhol "pagará a pronto um valor de trinta milhões de euros" e a sociedade anónima desportiva do clube da Luz "efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros", ou seja, através de um contrato de "factoring".A capitalização bolsista do Benfica está nos 72,5 milhões de euros, valor que se situa bem abaixo do montante que vai encaixar com a venda de Félix.O valor da transferência de João Félix corresponde a quase um terço do passivo da SAD, que era de 367,6 milhões de euros a 31 de dezembro do ano passado e quase iguala os 123 milhões de euros arrecadados pela SAD em 2017/18 com a venda de jogadores, numa época em que saíram da Luz Ederson, Nelson Semedo e Lindelöf.Negócios