Benfica também lucra com a transferência de João Cancelo

Transferido esta quarta-feira da Juventus para o Manchester City, João Cancelo continua a gerar lucro no... Benfica. É que, com a transferência confirmada num valor de 65 milhões de euros, o clube da Luz terá direito a encaixar uma verba referente aos direitos de formação, a qual deverá ascender aos 1,6 milhões.





A verba em causa representa 2,5% do valor atribuído ao mecanismo de solidariedade da FIFA e diz respeito aos seis anos que o defesa direito esteve vinculado aos encarnados. Para lá da turma da Luz, também o Barreirense encaixará uma pequena verba (325 mil euros), ao passo que o restante valor irá para o Valencia, com 1,3 milhões de euros.Desta forma, e depois de ter rendido 15 milhões de euros aquando da transferência para os espanhóis, em 2014/15, Cancelo já valeu 2,6 milhões adicionais através destes mecanismos ( no ano passado tinha rendido 1 milhão ).