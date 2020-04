Benfica tem plano para reabertura de Casas, filiais e delegações

A Casa do Benfica de Albufeira reabre quinta-feira, juntando-se às 11 representações encarnadas que se mantiveram em funcionamento, com serviço de take-away e atividades desportivas e académicas realizadas à distância.





Essa vai ser uma das primeiras Casas do Benfica a reabrir, depois da suspensão de atividades, em consequência do isolamento social. Denominado ‘Vamos voltar juntos’, o plano de reabertura está praticamente definido, faltando acertar alguns pormenores para serem apresentados a essas 'embaixadas'De acordo com as informações disponibilizadas, esse projeto prevê "um conjunto de iniciativas e processos apoiados e dinamizados pelo Benfica". O clube da Luz conta 297 Casas, filiais e delegações em todo o Mundo.