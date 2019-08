Benfica tem princípio de acordo por Morato

O Benfica está muito próximo de garantir a contratação de Morato, central de 18 anos, que pertence aos quadros do São Paulo. As águias preparam-se para desembolsar cerca de 6 milhões de euros pela contratação do jovem, embora o conjunto brasileiro garanta 15 por cento de uma futura transferência.





De acordo com aquilo que o nosso jornal apurou, Morato, que vai evoluir na equipa B e Sub-23, deve chegar a Lisboa nos próximos dias para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.