Benfica tem teste com Farense amanhã

Cumpridos os testes com os ‘bês’ (derrota por 1-0) e Sp. Covilhã (vitória por 2-0), o Benfica defronta amanhã o Farense, no Seixal. Este será o penúltimo encontro dos encarnados antes da viagem para o Algarve – dia 13, há jogo com o Belenenses SAD –, onde as águias defrontam Gent (dia 16), Boavista (18) e Lille (22).