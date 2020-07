Benfica: «Temos consciência de que não foi conseguido o título mais desejado»

Com a consciência de que "não foi conseguido o título mais desejado" - o campeonato nacional -, o Benfica apontou esta sexta-feira as baterias para o embate deste sábado, diante do FC Porto, a contar para a final da Taça de Portugal, um dos objetivos das águias para a presente temporada.





Através da 'newsletter' diária, os encarnados sublinham o número de conquistas na prova, bem como o número de presenças em finais e maior número de vitórias, dados que representam "uma responsabilidade acrescida" aos homens comandados pelo treinador interino Nélson Veríssimo."A nossa equipa tem trabalhado arduamente para cumprir um dos objetivos desta época, aproveitando da melhor forma o miniestágio realizado em Óbidos nos últimos dias. Todos temos consciência de que não foi conseguido o título mais desejado, mas a disputa de uma final de uma competição é sempre independente do percurso nas restantes", pode ler-se na nota publicada pelas águias no sítio oficial do clube.Recorde-se que Benfica e FC Porto não se defrontam na decisão da prova rainha desde 2004, ano no qual os encarnados venceram por 2-1 no prolongamento, no Jamor.