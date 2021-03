Benfica tentou garantir o novo prodígio do Bayern com investida de Vieira

Benfica terá sido um dos clubes a tentar garantir Jamal Musiala, jovem médio ofensivo de 18 anos que recentemente se tornou no jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Bayern Munique na Liga dos Campeões.





De acordo com o 'The Athletic', as águias foram mesmo as primeiras a tentar garantir o concurso do jovem internacional pelas camadas jovens da Alemanha e Inglaterra (tem dupla nacionalidade), com o presidente Luís Filipe Vieira ter tentado convencer o jovem natural de Londrea a não renovar contrato com os bávaros - termina em junho de 2022.Segundo a mesma fonte, houve ainda um clube da Premier League interessado no passe de Jamal Musiala, não tendo sido revelado o nome desse mesmo emblema.