Benfica terá perguntado por William Saliba

O portal francês 'Le 10 Sport' adianta esta segunda-feira que o Benfica terá questionado o St. Étienne no sentido de saber quais as eventuais condições necessárias para avançar para a contratação do jovem francês William Saliba.





De acordo com aquela publicação, os primeiros contactos terão sido apenas de forma exploratória, procurando apenas reunir informações relativamente a um dos jogadores mais promissores da Ligue 1 e pelo qual o St. Étienne supostamente estará a pedir uma verba entre os 20 e 30 milhões de euros. Um valor claramente fora da realidade atual do futebol português e que, segundo o 'Le 10 Sport', terá mesmo servido para as águias desistirem da ideia de tentar contratar um defesa central que está na agenda de clubes como o Manchester United.Atualmente com 13 jogos disputados na Ligue 1, Saliba renovou recentemente contrato com o seu clube por mais duas temporadas.