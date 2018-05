Num alegado email que ontem começou a circular na internet, Nuno Cabral terá enviado a Paulo Gonçalves informações pessoais dos 25 árbitros principais da 1ª categoria. O então delegado da Liga enviou o email e o número de telefone dos juízes que apitavam jogos da Liga a 24 de setembro de 2012, dia em que terá sido enviado o dito email ao assessor jurídico do Benfica.

Na referida correspondência, Nuno Cabral, também ele ex-árbitro, terá findado a mensagem com a frase: "Espero ser-lhe útil com esta informação, dr. Paulo. Saudações benfiquistas", num documento em que juntou o número de sócio das águias.

Esta situação confirmada no suposto email foi avançada em dezembro último por Francisco J. Marques no Porto Canal. O diretor de comunicação do FC Porto vincou na altura que se estava perante "espionagem a favor de um clube, o Benfica", uma opinião assente em emails posteriores ao agora revelado e que datam de 2015.

"É inexplicável como a APAF, perante o conhecimento público de que um clube tinha acesso aos telefones dos árbitros, nem uma palavra tenha em defesa dos mesmos. É uma forma de condicionamento inaceitável feita com a cumplicidade da APAF", ripostou J. Marques, deixando uma interrogação: "A que propósito é que o Paulo Gonçalves precisa dos telemóveis dos árbitros? Para desejar um Bom Natal. É bom que se diga qualquer coisa", ironizou.



Cabral sugeriu mudar Rui Silva



Rui Silva foi oficializado como árbitro principal do Benfica-Olhanense, a 22 de novembro de 2012, sendo que, um dia antes, Nuno Cabral terá enviado um email a Paulo Gonçalves antecipando que seria o juiz de Vila Real o escolhido. O então delegado da Liga defendia que os encarnados deviam pedir a "alguém grande" para ligar a Vítor Pereira, então presidente do Conselho de Arbitragem, para dizer que "não se quer este gajo". "O Benfica tem de criar uma equipa que analisa todos os jogos do SLB ao pormenor, quer ganhe ou perca. Quem errar contra o SLB tem de pagar pelos erros", sugeria Nuno Cabral, que acrescentava que as águias deviam "fazer força para acabar com graus de nomeação".





Num alegado email enviado por Domingos Soares de Oliveira a Paulo Gonçalves, o administrador executivo da SAD mostrava-se indignado pela nomeação de Nuno Gago para oficial de ligação aos adeptos (OLA). "Parece-me uma loucura ser um elemento dos NN [No Name] nomeado para o efeito. O Nuno continua a ser parte integrante deles, aliás nosso interlocutor do lado deles", terá reiterado o dirigente sobre Gago, que ainda mantém as mesmas funções na Luz.Noutro suposto email também dirigido a Paulo Gonçalves, é exigido ao assessor jurídico da SAD encarnada que pague em nome do agente César Boaventura 343 euros em dívida no Hotel Marriott.