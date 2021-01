Benfica vai a jogo? Decisão está nas mãos de uma pessoa

O Benfica tem marcado para quarta-feira o jogo com o Sp. Braga, das meias-finais da Taça da Liga, mas só não irá a jogo se autoridade de saúde local decretar isolamento profilático de toda a gente. O clube da Luz tem mais de 70 jogadores inscritos na Liga, com equipa B. No plantel principal tem 22 jogadores negativos e formalmente aptos a ir a jogo.





Explica que a decisão da autoridade de saúde é imprevisível e que já houve decisões diferentes. No V. Guimarães foi decretado o isolamento, no Covilhã não.O Covilhã tinha vários casos e foi ontem a jogo com Estoril, só com dois suplentes. O V. Guimarães teve jogo com Nacional adiado.No calendário do Benfica para os próximos 14 dias surgem os jogos em casa com Nacional (15.ª jornada da Liga) e Belenenses SAD, dos quartos de final da Taça de Portugal, além da visita ao Sporting (16.ª jornada), podendo ainda marcar presença na final da Taça da Liga no sábado, frente ao vencedor do jogo entre Sporting e FC Porto.De acordo com o plano de retoma do futebol profissional, "os atletas e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo podem ser considerados contactos de um caso confirmado"."No entanto, a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas. A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a título individual, é de estrita competência da Autoridade de Saúde territorialmente competente", acrescenta o mesmo documento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).Este plano, que vigora desde 7 de setembro de 2020, determina que todos os infetados, sintomáticos ou não, devem ser isolados, "ficando impossibilitados de participar em treinos e competições até à determinação de cura deliberada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente".