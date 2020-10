Benfica vai a votos: siga as eleições em direto

8h42 - O Benfica informa que, até às 8h37, votaram 879 sócios.





8h41 - "Hoje é um grande dia para o Benfica! Os sócios, a razão de ser deste clube, podem vir expressar o seu entendimento sobre quem querem que governe o Benfica nos próximos quatro anos. Fico muito feliz por este dia, e faço um apelo para que todos compareçam e votem. Estão criadas todas as condições de segurança, são mantidas distâncias de segurança, higienização das mãos, é dada uma luva a quem for votar. Vai decorrer de forma serena e tranquila. Tragam a máscara, já sabem. Vai ser assim durante todo o dia, estamos a abrir as urnas", disse esta manhã o presidente da mesa da assembleia geral, João Duque Vieira, à BTV.8h37 - Há muita gente na Luz a esta hora para votar, a fila é muito extensa e dá a volta ao estádio.8h25 - Já se sabe a que horas votará cada um dos candidatos. Noronha Lopes (Lista B) será o primeiro, às 11 horas; Luís Filipe Vieira (Lista A) tem previsto votar às 16 horas e Rui Gomes da Silva (Lista D) às 16h30, todos no pavilhão da Luz.8h07 - Já abriram as urnas.8h06 - No exterior há já uma fila muito extensa de sócios.8h04 - Dentro do pavilhão ultimam-se os últimos detalhes. Há 20 postos de votação e o clube garante o cumprimento de todas as regras de segurança da DGS no que à pandemia diz respeito.7h50 - As urnas abrem por volta das 8 e encerram às 22h00. Os sócios podem votar no pavilhão n.º 2 da Luz (a entrada é pela porta número 9) e em 24 casas do clube espalhadas pelo país.- Os sócios do Benfica decidem hoje se pretendem eleger o 35º presidente da história do clube ou se mantêm a aposta em Luís Filipe Vieira, que assume partir para o seu último mandato. O (ainda) responsável máximo está na liderança há 17 anos e poderá assim chegar aos 21 à frente dos destinos da águia.- Vieira, 71 anos, encabeça a lista A e terá de bater dois opositores: João Noronha Lopes, pela lista B; e Rui Gomes da Silva (lista D). O gestor, de 54 anos, e o antigo vice-presidente das águias (62 anos) deixam claro, porém, que o ato eleitoral de hoje poderá vir a ser contestado caso os votos em urna não sejam sequer contados.- Gomes da Silva insiste na ausência de um caderno eleitoral fechado, coincidindo com Noronha na exigência de um regulamento, que é "inexistente". Numa reunião conjunta na última segunda-feira, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) também não terá respondido sobre a forma como será garantida a confidencialidade do voto. Nem como é garantida a fiabilidade do voto eletrónico. Para além disso, as urnas não serão abertas e os contravotos só serão confirmados caso a diferença seja mínima.- Bruno Costa Carvalho desistiu da corrida na véspera das eleições.