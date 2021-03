Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica vai ao ataque com defesa a três Jesus insistiu no esquema com trio de centrais mas com mais um homem na frente do que nos jogos com o Arsenal





ARRANQUE. Lucas faz hoje o seu primeiro jogo pelo Benfica na Liga e se Jesus apostar nos três centrais Jardel também vai a jogo

• Foto: LUSA