Benfica vai homenagear Mário Dias

O Benfica revelou na sua newsletter diária que Mário Dias, o antigo vice-presidente dos encarnados que liderou o processo de construção do Estádio da Luz, será homenageado num jantar comemorativo do 16.º aniversário do recinto, que terá lugar na próxima quinta-feira, dia 31.





"Hoje celebra-se o 16.º aniversário do Estádio da Luz e no próximo dia 31 será realizado um jantar comemorativo desta efeméride, em que também será prestada homenagem a Mário Dias, antigo vice-presidente a quem o Sport Lisboa e Benfica muito deve, nomeadamente, pelo seu empenho, determinação, visão e capacidade de organização neste empreendimento que muitos julgaram impossível face aos inúmeros constrangimentos com que o clube se debatia à época. O Estádio do Sport Lisboa e Benfica a todos nos envaidece e orgulha e, simultaneamente, nos motiva para que o futuro do nosso clube seja ainda mais glorioso", pode ler-se na Newsletter.